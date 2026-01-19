Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 21: Ton's Hot Commodity
20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Allen verspätet sich bei einer Auktion, weswegen Ton sich allein gegen eine harte Konkurrentin durchsetzen muss. Doch am Ende ergattern die Auktionsjäger einen voll funktionstüchtigen Flammenwerfer und ein seltenes Bogen-Set aus Südamerika.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.