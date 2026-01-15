Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 8: Big Easy Money
20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
In der Hoffnung, ein paar Schnäppchen zu ergattern, machen sich Ton und Allen auf den Weg nach New Orleans - doch sie haben nicht mit der Konkurrenz vor Ort gerechnet. Dennoch können die Auktionsjäger zwei Duellpistolen aus dem 19. Jahrhundert und ein antikes Luftboot ergattern.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.