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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Big Easy Money

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 15.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 8: Big Easy Money

20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

In der Hoffnung, ein paar Schnäppchen zu ergattern, machen sich Ton und Allen auf den Weg nach New Orleans - doch sie haben nicht mit der Konkurrenz vor Ort gerechnet. Dennoch können die Auktionsjäger zwei Duellpistolen aus dem 19. Jahrhundert und ein antikes Luftboot ergattern.

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