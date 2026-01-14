Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 6: Choo-Choo, Cha-Ching
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Ton und Allen stehen bei einer Auktion in dem kleinen Ort Palmer schon kurz vor einer Niederlage, doch dann bekommen die beiden noch eine zweite Chance - und ergattern prompt einen motorisierten Eisenbahn-Wartungswagen aus den 60er Jahren. Außerdem können sie eine halbautomatische japanische Pistole in ihren Besitz bringen.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.