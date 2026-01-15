Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 7: Drumming Up Cash
20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
In Glendale bekommen es Ton und Allen mit harter Konkurrenz zu tun. Doch die beiden wollen unbedingt ein Schlagzeug-Set der Marke Zildjian aus den 40er Jahren für sich beanspruchen. Außerdem haben es die Auktionsjäger auf eine Pyrotechnik-Anlage abgesehen.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.