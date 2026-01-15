Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 11: Sidecar Surprise
20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Ton und Allen treffen in Arlington, Virginia, auf eine harmlos scheinende Frau, die die beiden Profis mit ihrem Auftreten täuschen möchte. Die Auktionsjäger können dennoch eine Schwarzpulver-Kanone aus dem 15. Jahrhundert und ein russisches Militärmotorrad ergattern.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.