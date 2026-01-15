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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Sidecar Surprise

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 11vom 15.01.2026
Sidecar Surprise

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 11: Sidecar Surprise

20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Ton und Allen treffen in Arlington, Virginia, auf eine harmlos scheinende Frau, die die beiden Profis mit ihrem Auftreten täuschen möchte. Die Auktionsjäger können dennoch eine Schwarzpulver-Kanone aus dem 15. Jahrhundert und ein russisches Militärmotorrad ergattern.

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