Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 22: Allen's Ruff Day
20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Tons Heimatstadt kommt es zu einem Konkurrenzkampf mit einem forschen Rivalen. Doch Ton und Allen können sich dennoch ein Lager sichern und entdecken darin zwei Betäubungspfeilpistolen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.