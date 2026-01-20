Friends in Hawaii PlacesJetzt kostenlos streamen
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 24: Friends in Hawaii Places
20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Mit der Hilfe ihrer neuen Assistentin Carolyn und einem hawaiianischen Freund von Allen wollen die Auktionsjäger auf der paradiesischen Insel voll zuschlagen. Es gelingt ihnen, einen Motorroller aus dem Zweiten Weltkrieg zu ergattern und polynesisches Tattoo-Werkzeug, das direkt an Ton getestet wird.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.