Auf Streife - Berlin
Folge 1: Deal unter Freunden
46 Min.Ab 12
Eine aufmerksame Passantin ruft die Beamten, weil ein Spanner offenbar heimlich ein Pärchen beim Liebesspiel im Auto gefilmt hat. Können die Beamten ihn schnappen? - Den Polizisten fällt auf Streifenfahrt eine verwirrte Dame auf, die ein Hundehalsband trägt. Wer hat ihr das angetan? - Die Beamten werden zu einem Autounfall gerufen. Ein Jugendlicher will mit seiner Freundin fliehen. Als dessen Vater dazustößt, eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1