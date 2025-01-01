Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Der gewalttätige Sohn

SAT.1Staffel 1Folge 5
Der gewalttätige Sohn

Der gewalttätige SohnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 5: Der gewalttätige Sohn

46 Min.Ab 12

Die Beamten kommen wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt zu einer Familie. Der Sohn verhält sich beunruhigend - was ist hier wirklich los? - Die Polizei wird von einem Ehepaar gerufen. Dieses macht sich große Sorgen um einen Freund, da er nicht öffnet. Die Beamten verschaffen sich mit Hilfe einer Leiter Zutritt und staunen nicht schlecht. - Auf ein Bistro wird eine Farbbeutel-Attacke verübt. Die ersten Indizien weisen auf eine ehemalige Servicekraft als Täterin hin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen