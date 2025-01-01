Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Kids überfallen Würstchenverkäuferin

SAT.1Staffel 1Folge 19
Kids überfallen Würstchenverkäuferin

Kids überfallen WürstchenverkäuferinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 19: Kids überfallen Würstchenverkäuferin

46 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche überfallen eine Würstchenverkäuferin und verletzen diese. Die Beamten erwischen ein Mädchen. Der Fall scheint schon gelöst, doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. - Die Polizei kommt einem verzweifelten Paar in einer Rikscha zu Hilfe, das auf dem Weg zu seiner standesamtlichen Trauung war. Die Handtasche der Braut wurde gestohlen - darin sind die Trauringe und alle wichtigen Unterlagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen