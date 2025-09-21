Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 9vom 21.09.2025
Folge 9: Crash-Kids

46 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Die Polizisten kommen zu einer Waschanlage. Dort hat die Besitzerin zwei Jugendliche eingesperrt, die sie für Autodiebe hält. - Eine Frau wird in einem Supermarkt scheinbar beim Diebstahl erwischt und von der Kassiererin festgehalten. Während die Beamten ermitteln, wendet sich jedoch das Blatt. - Die Polizei wird zu einem Hinterhof gerufen, in dem jemand ein unfertiges Graffiti an die Hauswand gesprüht hat. Soltte das eine Botschaft werden? Aber welche? Und für wen?

