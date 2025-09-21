Auf Streife - Berlin
Folge 9: Crash-Kids
46 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Die Polizisten kommen zu einer Waschanlage. Dort hat die Besitzerin zwei Jugendliche eingesperrt, die sie für Autodiebe hält. - Eine Frau wird in einem Supermarkt scheinbar beim Diebstahl erwischt und von der Kassiererin festgehalten. Während die Beamten ermitteln, wendet sich jedoch das Blatt. - Die Polizei wird zu einem Hinterhof gerufen, in dem jemand ein unfertiges Graffiti an die Hauswand gesprüht hat. Soltte das eine Botschaft werden? Aber welche? Und für wen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1