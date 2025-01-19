Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Der Scheidungshund

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 19.01.2025
Der Scheidungshund

Der ScheidungshundJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 7: Der Scheidungshund

45 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Die Polizei wird zu einem Altpapiercontainer gerufen, in dem ein Unbekannter einen Hund ausgesetzt hat. Das führt die Beamten zu einem Familiendrama. - Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen, bei dem eine Fahranfängerin an einer Baustelle einen Fußgänger angefahren hat. Die Baustelle war nicht ordentlich beleuchtet. - Die Polizisten müssen eine Schlägerei in einem Restaurant schlichten und einen Gast aus der Kühlkammer befreien. Wie konnte es so weit kommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen