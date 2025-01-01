Zum Inhalt springenBarrierefrei
Räuber mit Taser gestellt

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Räuber mit Taser gestellt

46 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Spätkauf gerufen, der von einem Mann ausgebraubt wurde. - Die Beamten befreien einen auf einem Spielplatz angeketteten Mann. Der behauptet, dass ihn zwei andere Polizisten überfallen haben! - Ein Mädchen wird von einer Spielwarenladenverkäuferin dabei beobachtet, wie es allein mit einem gesuchten Kriminellen Spielsachen einkauft. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg.

