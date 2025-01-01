Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Brand in einer Lagerhalle

SAT.1Staffel 1Folge 14
Brand in einer Lagerhalle

Brand in einer LagerhalleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 14: Brand in einer Lagerhalle

46 Min.Ab 12

Eine Mitarbeiterin bemerkt einen Brand in einer Lagerhalle. Die Rettungskräfte finden den mutmaßlichen Brandstifter bewusstlos im Gebäude - er wurde niedergeschlagen. - Die Polizei kommt auf ein Grundstück, auf dem eine Nachbarin Einbrecher vermutet. Die stellen sich als zwei junge Mädchen heraus, die Meerschweinchen durch die Nacht tragen. Die niedlichen Tiere werden noch zu Beweisen in einer anderen Straftat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen