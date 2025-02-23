Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Der Spanner mit dem einen Schuh

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.02.2025
Der Spanner mit dem einen Schuh

Der Spanner mit dem einen SchuhJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 2: Der Spanner mit dem einen Schuh

46 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Die Beamten werden ins Schwimmbad gerufen, wo eine aufgebrachte Frau den Ausgang blockiert. Was will sie erreichen? - Die Beamten durchsuchen die Wohnung eines angeblichen Hundezüchters, der kranke Hunde verkauft. Können die Tiere gerettet werden? - Ein Fünfjähriger wird an einem Spielplatz von zwei Jungs drangsaliert und bestohlen. Die Beamten greifen ein. - Eine junge Frau ist vom Balkon gestürzt und es scheint kein Unfall gewesen zu sein. Ihre Familie steht unter Verdacht.

