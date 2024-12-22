Auf Streife - Berlin
Folge 15: Held auf vier Rädern
46 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Die Beamten greifen einen kleinen Jungen mit seinem Fahrrad auf. Das verängstigte Kind will zunächst nichts sagen. Doch als es endlich sein Schweigen bricht, erfahren die Beamten Schockierendes. - Ein verängstigter Wirt hat die Polizei gerufen, weil vor seiner Kneipe ein Betrunkener randaliert. Die Beamten schreiten ein und decken illegale Machenschaften auf. - Die Polizei trifft auf zwei junge Männer, die abgelaufene Lebensmittel vor einem Supermarkt stehlen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1