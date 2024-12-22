Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Held auf vier Rädern

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 22.12.2024
Held auf vier Rädern

Held auf vier RädernJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 15: Held auf vier Rädern

46 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Die Beamten greifen einen kleinen Jungen mit seinem Fahrrad auf. Das verängstigte Kind will zunächst nichts sagen. Doch als es endlich sein Schweigen bricht, erfahren die Beamten Schockierendes. - Ein verängstigter Wirt hat die Polizei gerufen, weil vor seiner Kneipe ein Betrunkener randaliert. Die Beamten schreiten ein und decken illegale Machenschaften auf. - Die Polizei trifft auf zwei junge Männer, die abgelaufene Lebensmittel vor einem Supermarkt stehlen.

