Folge 19: Kids überfallen Würstchenverkäuferin
46 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche überfallen eine Würstchenverkäuferin und verletzen diese. Die Beamten erwischen ein Mädchen. Der Fall scheint schon gelöst, doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. - Die Polizei kommt einem verzweifelten Paar in einer Rikscha zu Hilfe, das auf dem Weg zu seiner standesamtlichen Trauung war. Die Handtasche der Braut wurde gestohlen - darin sind die Trauringe und alle wichtigen Unterlagen.
