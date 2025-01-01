Gelackmeiert - K.O. ind der FarbabteilungJetzt kostenlos streamen
Folge 26: Gelackmeiert - K.O. ind der Farbabteilung
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Lack- und Farbenmarkt gerufen, in dem eine Frau randaliert. Sie ist völlig von Sinnen, aber woher kommt das Blut an ihrer Bluse? - Eine besorgte Anwohnerin meldet sich bei der Polizei. In der Nachbarwohnung soll eingebrochen worden sein und der Täter soll sich noch immer in der Wohnung befinden - zusammen mit dem kleinen Sohn der Nachbarin! - Eine Kioskbesitzerin ruft die Polizei zu einem Streit vor einem Bordell. Dort gehen seltsame Dinge vor.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1