Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Mann wird in Hintern geschossen

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 09.12.2021
Mann wird in Hintern geschossen

Mann wird in Hintern geschossenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 28: Mann wird in Hintern geschossen

46 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12

Die Polizei wird zu einem Reihenhaus gerufen. Es soll nach lautem Gebrüll ein Schuss gefallen sein! Die Beamten landen mitten in einem dramatischen Familienfall. - Die Beamten werden in einem skurrilen Fall alarmiert: Die Anruferin hat im Bett ihres Verlobten eine unbekannte Frau gefunden, die mit Handschellen angekettet ist ... - Die Polizisten werden zu einem Parkplatz vor einem Shoppingcenter gerufen, weil einer Kundin beim Verladen ein gerade gekauftes Gerät gestohlen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen