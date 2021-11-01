Polizei jagt geflohene HäftlingeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 29: Polizei jagt geflohene Häftlinge
45 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Eine Rezeptionistin ruft die Polizei. In ihrem Hotel sollen zwei aus dem Gefängnis entflohene Häftlinge eingecheckt haben. Beide sind verurteilte Kinderschänder. Eine wilde Jagd beginnt. - Die Beamten werden von einer Frau gerufen, die Angst um ihre Freundin hat, die sich bei ihrem Ex-Mann aufhält. Eine Mailboxnachricht der Frau lässt Schlimmes befürchten. - Ein Ladendetektiv alarmiert die Polizei. Er hat einen Jugendlichen beim Klauen beobachtet.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
