Auf Streife - Berlin
Folge 31: Passantin findet Zettel mit Hilferuf
46 Min.Ab 12
Eine Passantin findet einen Zettel mit einem Hilferuf: Jemand hat Angst um sein Leben und scheint eingesperrt! Die Beamten mutmaßen, dass er aus dem Fenster eines Hochhauses geworfen wurde. Ein brisanter Einsatz für die Beamten beginnt und verlangt ihnen alles ab. Ein Juwelier und seine Tochter werden überfallen. Der Verdacht richtet sich gegen den Lebensgefährten der Tochter. Doch so klar liegt der Fall dann doch nicht ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
© SAT.1