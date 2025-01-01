Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Pizzabotin wird beklaut

SAT.1Staffel 1Folge 38
Pizzabotin wird beklaut

Auf Streife - Berlin

Folge 38: Pizzabotin wird beklaut

45 Min.Ab 12

Ein Anwohner ruft die Polizei wegen Lärmbelästigung. Vor Ort stellen die Polizisten fest, dass beim Nachbarn nicht nur die laute Musik ein Problem ist: Er verstößt mehrfach gegen das Gesetz und drangsaliert die Pizzabotin. In einem Krankenhaus ist eine Patientin spurlos verwunden. Wie sich herausstellt, hat diese als Prostituierte gearbeitet. Nachdem sie ihren Ausstieg verkündete, wurde sie von ihrem Zuhälter zusammengeschlagen. Doch wo ist die Frau jetzt?

