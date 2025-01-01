Auf Streife - Berlin
Folge 40: Der Flitzer
46 Min.Ab 12
Eine junge Frau hat bei der Polizei einen Flitzer im Stadtpark gemeldet. Sie ist sich sicher, dass der nackte Mann Schlimmes im Sinn hat. Die Beamten decken ein echtes Drama auf. - Die Polizisten werden von einer Mutter zu einem Spielplatz gerufen, weil ihr Sohn schwer verletzt ist. Offenbar hat er in einen mit Nadeln präparierten Schokoriegel gebissen! - Ein aufgewühlter Mann alarmiert die Polizei. Er hat seine Freundin in ihrem Blumenladen blutend und bewusstlos vorgefunden.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1