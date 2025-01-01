Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 12
Folge 12: Sieh nicht weg!

45 Min.Ab 12

Notruf: Ein Mann zeigt Zivilcourage und wird von den Schlägern lebensgefährlich verprügelt. Feueralarm in einem Gymnasium: Ein Chemie-Experiment ist außer Kontrolle geraten? Eine Sechsjährige erleidet beim Spielen einen Stromschlag - ausgerechnet auf der Arbeit ihrer Mutter!

