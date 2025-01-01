Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Sieh nicht weg!
45 Min.Ab 12
Notruf: Ein Mann zeigt Zivilcourage und wird von den Schlägern lebensgefährlich verprügelt. Feueralarm in einem Gymnasium: Ein Chemie-Experiment ist außer Kontrolle geraten? Eine Sechsjährige erleidet beim Spielen einen Stromschlag - ausgerechnet auf der Arbeit ihrer Mutter!
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1