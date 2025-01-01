Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Unter Schock

SAT.1Staffel 2Folge 2
Unter Schock

Unter SchockJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 2: Unter Schock

45 Min.Ab 12

Während einer Routinefahrt der Autobahnpolizei läuft plötzlich ein verstörtes, blutverschmiertes Mädchen auf die Fahrbahn. Die Teenagerin steht unter Schock und kann keinen geraden Satz sprechen. Erste Indizien deuten auf ein furchtbares Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen