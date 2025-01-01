Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Unter Schock
45 Min.Ab 12
Während einer Routinefahrt der Autobahnpolizei läuft plötzlich ein verstörtes, blutverschmiertes Mädchen auf die Fahrbahn. Die Teenagerin steht unter Schock und kann keinen geraden Satz sprechen. Erste Indizien deuten auf ein furchtbares Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1