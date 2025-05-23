Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Sleeping Manni
45 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Massenkarambolage auf der Autobahn: Die Spezialisten kämpfen um das Leben eines kleinen Jungen. Ein Junge ruft völlig aufgelöst die 112 an und erklärt, seine Mutter liege stark blutend in der Küche. Beim Eintreffen am Unfallort geraten die Spezialisten selbst in eine lebensgefährliche Situation.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
