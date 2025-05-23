Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Sleeping Manni

SAT.1Staffel 2Folge 15vom 23.05.2025
Sleeping Manni

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 15: Sleeping Manni

45 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Massenkarambolage auf der Autobahn: Die Spezialisten kämpfen um das Leben eines kleinen Jungen. Ein Junge ruft völlig aufgelöst die 112 an und erklärt, seine Mutter liege stark blutend in der Küche. Beim Eintreffen am Unfallort geraten die Spezialisten selbst in eine lebensgefährliche Situation.

