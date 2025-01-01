Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 20
Folge 20: Mit giftigen Grüßen

44 Min.Ab 12

Höhenrettung: Ein Fensterputzer ist verunglückt und hängt bewusstlos in seinem Geschirr. Schnell wird den Spezialisten klar, dass eines der Sicherungsseile gekappt wurde! Nach einem schweren Autounfall kommt eine Gruppe 18-jähriger Mädchen mit ganz unterschiedlichen Verletzungsbildern in die Klinik.

