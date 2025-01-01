Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Sprung in leeren Pool
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher liegt schwer verletzt im leeren Pool der Familienvilla. Seine Freunde verstricken sich gegenüber den Rettungskräften in heftige Lügen. - Ein Mann, der seit drei Wochen im Koma liegt, hat einen Finger bewegt. Doch sein Erwachen bringt das Leben seiner Tochter in Gefahr.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
