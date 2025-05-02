Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 13vom 02.05.2025
44 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Ein Chauvi wird im Kickbox-Club von einem Mädchen vermöbelt. Im Krankenhaus droht ihm der Verlust der Männlichkeit. Eine Rentnerin erleidet einen lebensbedrohlichen, allergischen Schock. Ihr Pfleger ruft sofort den Rettungsdienst, doch hinter der hilfsbereiten Fassade des Mannes steckt ein erschreckendes Geheimnis. Und: Eine Mutter bringt ihre Tochter ins Krankenhaus. Das Mädchen konnte plötzlich nicht mehr laufen!

