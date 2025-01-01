Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Schlaganfall bei Hochzeit
45 Min.Ab 12
Auf einer Brautfeier kollabiert die Brautmutter. Als ihr dann noch im Krankenhaus vorgeworfen wird, die Hochzeit ruiniert zu haben, platzt dem Brautvater der Kragen. Gefährliche Brandstiftung im Jugendheim: Ein Mädchen ist in den brennenden Keller gelaufen und spurlos verschwunden. Zwei Zollbeamte finden bei einem Routinegang auf einem Rastplatz 20 tiefgefrorene Gänse. Der Besitzer der Gänse gerät in Erklärungsnot, als die Beamten die Tiere näher untersuchen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1