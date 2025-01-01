Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schlaganfall bei Hochzeit

SAT.1Staffel 2Folge 6
Schlaganfall bei Hochzeit

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 6: Schlaganfall bei Hochzeit

45 Min.Ab 12

Auf einer Brautfeier kollabiert die Brautmutter. Als ihr dann noch im Krankenhaus vorgeworfen wird, die Hochzeit ruiniert zu haben, platzt dem Brautvater der Kragen. Gefährliche Brandstiftung im Jugendheim: Ein Mädchen ist in den brennenden Keller gelaufen und spurlos verschwunden. Zwei Zollbeamte finden bei einem Routinegang auf einem Rastplatz 20 tiefgefrorene Gänse. Der Besitzer der Gänse gerät in Erklärungsnot, als die Beamten die Tiere näher untersuchen.

SAT.1
