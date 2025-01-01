Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Diskolichter

SAT.1Staffel 2Folge 19
Diskolichter

DiskolichterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 19: Diskolichter

44 Min.Ab 12

Ein minderjähriges Mädchen bricht in der Disco von einer Sekunde auf die andere zusammen. Die Spezialisten tippen auf Drogen, doch schnell wird klar: Es steckt noch mehr dahinter. - Tatort Autobahn: Was mit einem Wildunfall beginnt, endet in einer dramatischen Rettungsaktion ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen