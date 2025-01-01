Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Diskolichter
44 Min.Ab 12
Ein minderjähriges Mädchen bricht in der Disco von einer Sekunde auf die andere zusammen. Die Spezialisten tippen auf Drogen, doch schnell wird klar: Es steckt noch mehr dahinter. - Tatort Autobahn: Was mit einem Wildunfall beginnt, endet in einer dramatischen Rettungsaktion ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
