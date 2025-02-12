Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Das verlassene Auto
44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Ein Auto ist im Innenraum voller Blut und ein leerer Kindersitz ist auf dem Rücksitz - aber weit und breit keine Spur von Fahrer und Kind. Eine Frau liegt schwerverletzt auf dem Gehsteig. Tatverdächtig sind Kinder, die sie bestehlen wollten. Und: Eine junge Frau wird mit Atemproblemen von ihrem Freund ins Krankenhaus gebracht. Sind das die Spätfolgen ihrer vorangegangenen Brustvergrößerung?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1