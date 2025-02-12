Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das verlassene Auto

SAT.1Staffel 2Folge 18vom 12.02.2025
Das verlassene Auto

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 18: Das verlassene Auto

44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Ein Auto ist im Innenraum voller Blut und ein leerer Kindersitz ist auf dem Rücksitz - aber weit und breit keine Spur von Fahrer und Kind. Eine Frau liegt schwerverletzt auf dem Gehsteig. Tatverdächtig sind Kinder, die sie bestehlen wollten. Und: Eine junge Frau wird mit Atemproblemen von ihrem Freund ins Krankenhaus gebracht. Sind das die Spätfolgen ihrer vorangegangenen Brustvergrößerung?

