Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Rabenmutter

SAT.1Staffel 2Folge 22
Die Rabenmutter

Die RabenmutterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 22: Die Rabenmutter

45 Min.Ab 12

Dramatischer Einsatz im Mehrfamilienhaus: Ein verängstigter Junge steht mit seinem kleinen Bruder auf dem Balkon. Aus der Wohnung steigt Rauch auf. Notruf aus dem Sonnenstudio: Eine junge Kundin klagt über schlimme Schmerzen, möchte aber nicht aus der Kabine kommen. Und: Eine obdachlose, ältere Dame hat einen akuten Arterienverschluss und muss operiert werden. Als der Arzt nach Angehörigen fragt, beginnt die Frau zu weinen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen