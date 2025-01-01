Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Mutprobe oder Liebeskummer
45 Min.Ab 12
Feuerwehr und Polizei werden nachts zu einem Kletterturm gerufen. Eine 17-jährige sitzt oben auf dem Dach - Lebensgefahr! - Ein sechsjähriges Mädchen steht plötzlich im Wartebereich der Klinik, um Hilfe für ihren alleinerziehenden Vater zu holen. Der liegt offenbar bewusstlos in der gemeinsamen Wohnung.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1