Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mutprobe oder Liebeskummer

SAT.1Staffel 2Folge 24
Mutprobe oder Liebeskummer

Mutprobe oder LiebeskummerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 24: Mutprobe oder Liebeskummer

45 Min.Ab 12

Feuerwehr und Polizei werden nachts zu einem Kletterturm gerufen. Eine 17-jährige sitzt oben auf dem Dach - Lebensgefahr! - Ein sechsjähriges Mädchen steht plötzlich im Wartebereich der Klinik, um Hilfe für ihren alleinerziehenden Vater zu holen. Der liegt offenbar bewusstlos in der gemeinsamen Wohnung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen