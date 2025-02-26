Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Eigenbrauer-Syndrom

SAT.1Staffel 2Folge 28vom 26.02.2025
Das Eigenbrauer-Syndrom

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 28: Das Eigenbrauer-Syndrom

44 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Ein Mann ist mit seinem PKW gegen eine Hauswand geknallt, lallt und redet wirres Zeug. War Alkohol im Spiel? Die Rettungskräfte werden auf ein abgesperrtes Fabrikgelände gerufen, wo eine schwerverletzte Frau von einem aggressiven Hund bewacht wird. Um an die Patientin heranzukommen, bringen sich die Sanitäter selbst in Gefahr. Und: Eine Babysitterin eilt mit einem Kind in die Notaufnahme, das nach dem Händewaschen plötzlich Verätzungen aufweist.

