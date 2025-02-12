Mitgehangen mitgefangenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Mitgehangen mitgefangen
44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Dramatischer Einsatz: In einem Linienbus befinden sich nach einer Vollbremsung viele Schwerverletzte. Eine Frau vermisst ihren Kinderwagen samt Kind! - Ein Bau-Azubi steckt bis zum Hals in Beton und schwebt in Lebensgefahr. Mit jeder Sekunde erhärtet das Material weiter ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1