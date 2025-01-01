Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Mutter am Abgrund
44 Min.Ab 12
Ein panisches Mädchen wählt den Notruf - sie hat einen Einbrecher ums Haus schleichen sehen. Doch die wahre Identität des vermeintlichen Einbrechers ist viel schockierender! - Ein Porsche vor der Notaufnahme: Der Fahrer und sein Kumpel haben zum Teil heftige Brandverletzungen, wollen aber nicht sagen, wie es dazu kam. - Und: In einem Discounter kommt es wegen eines Laptops zu einem heftigen Streit zwischen einer Seniorin und einer jungen Frau.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1