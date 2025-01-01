Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Verirrte Kugel

SAT.1Staffel 2Folge 38
Verirrte Kugel

Verirrte KugelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 38: Verirrte Kugel

44 Min.Ab 12

Notruf: Ein Jogger liegt mit einer stark blutenden Verletzung auf einem Forstweg. Als die Rettungskräfte eintreffen, fallen Schüsse. - Eine junge Frau, die ein blaues Auge und Nasenbluten aufweist, wird zusammen mit ihrem Kind von ihren Nachbarn in die Notaufnahme gebracht. Hat ihr Mann sie so zugerichtet? - Und: Ein ungewöhnlicher Fall: Zwei Geschwister kleben in einer Wohnung aneinander, aus gutem Grund ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen