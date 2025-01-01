Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: Eiskalter Betrüger
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar ist auf der Autobahn im Nebel verunglückt. Bei der Halterabfrage stellt sich heraus, dass das Auto kein Firmenwagen ist, sondern einer unbekannten Frau gehört. - Ein Mann hat sich beim Sturz von einer Leiter mit einer Nagelpistole mehrere Nägel ins Bein gejagt. Doch nicht nur er wurde getroffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1