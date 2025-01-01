Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Feuer im SM-CLub
44 Min.Ab 12
In einem SM-Club bricht ein Feuer aus. Mehrere Personen werden verletzt. - Die Eltern einer 15-Jährigen hatten einen Stromunfall in der Badewanne und sind bewusstlos. - In die Notaufnahme werden ein bewusstloser Junge und eine Frau eingeliefert.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
