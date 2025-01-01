Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blauer Wahnsinn

SAT.1Staffel 2Folge 41
Blauer Wahnsinn

Blauer WahnsinnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 41: Blauer Wahnsinn

44 Min.Ab 12

Aufregung in der Notaufnahme: Die Polizei wird gerufen, als ein Mann mit seinem Roller in das Gebäude fährt. Beim Urintest sind alle baff, denn sein Harn ist blau ... - Eine Mutter wird samt Kinderwagen auf einem Zebrastreifen überfahren. Schwebt ihr Baby in Lebensgefahr?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen