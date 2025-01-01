Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die zwei Fragezeichen

SAT.1Staffel 2Folge 43
Die zwei Fragezeichen

Die zwei FragezeichenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: Die zwei Fragezeichen

45 Min.Ab 12

Zwei Kinder werden vermisst: Das kleine Mädchen wird in einem Eisenbahnmuseum gefunden und verliert bei einem Sturz das Bewusstsein. Wer soll den Einsatzkräften jetzt etwas über den Verbleib des anderen Kindes sagen? - Ein Tätowierer wird mit einer Wunde am Oberarm in die Notaufnahme eingeliefert ...

