Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 47: Über den Wolken
44 Min.Ab 12
Ein 14-Jähriger bittet um Hilfe, weil sein Bruder in einer Kiste an Heliumballons durch die Luft schwebt! - Eine Frau leidet seit Längerem unter starker Übelkeit, jetzt fallen ihr sogar die Haare aus. Ihr Freund vermutet die Ursache bei einem neuen Haarfärbemittel. - Und: Merkwürdiger Notruf: Eine blutverschmierte Braut taumelt offensichtlich verwirrt über eine Straße. Als die Polizisten die Frau befragen wollen, rast ein PKW heran, drei Vermummte packen die Braut und fliehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1