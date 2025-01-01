Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Alk am Steuer - Abenteuer
44 Min.Ab 12
Ein Getränketransporter hat während der Fahrt seine Ladung verloren. Ein Rollerfahrer hat durch heftige Schnittwunden viel Blut verloren. Wer trägt die Schuld? - Als eine junge Frau nach Hause kommt, macht sie eine erschreckende Entdeckung: Ihr Ex-Mann liegt bewusstlos in einer Blutlache.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1