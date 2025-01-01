Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Atemlos
44 Min.Ab 12
Ein besorgniserregender Anruf eines 18-Jährigen lässt einen Suchtrupp ausrücken. Jede Sekunde zählt, denn der Junge ist in einer Kiste vergraben und die Luft wird knapp ... - Ein verletzter Mann stürmt die Notfall-Ambulanz: Nach einem angeblichen Verkehrsunfall ist seine Freundin nicht mehr bei Bewusstsein.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1