Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Taxi, Taxi
44 Min.Ab 12
Während einer Taxifahrt zückt der Fahrgast ein Messer und bedroht die Fahrerin. Diese reißt panisch das Lenkrad rum und rast in eine Mauer. Dabei verliert sie das Bewusstsein - und der schwerverletze Angreifer ergreift die Flucht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
