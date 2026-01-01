Victoria - wer führt in Hürth?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Victoria - wer führt in Hürth?
44 Min.Ab 12
Die Feuerwehr rückt aus, weil in einem brachliegenden Industriegebiet ein Feuer entzündet wurde. Als sie eintrifft, crasht sie eine Party von mehreren jugendlichen Hooligans ... Haben die das Feuer gelegt? - Ein Elfjähriger bricht aus heiterem Himmel zusammen. Auf seinem Unterarm sind mehrere Einstiche zu sehen. Wurde er von einer Giftspinne gebissen? - Und: Eine Sechsjährige wird in die Notaufnahme eingeliefert, weil sie sich mit einer Käsereibe fast den Finger abgehobelt hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1