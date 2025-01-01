Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein Rauch von Hortensien

SAT.1Staffel 2Folge 56
Ein Rauch von Hortensien

Ein Rauch von HortensienJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 56: Ein Rauch von Hortensien

44 Min.Ab 12

Bei der Überführung zweier Hortensien-Diebe in einem Baumarkt wird einer mit einer Gartenharke verletzt. Die Metallspitzen ragen aus seinem Oberschenkel heraus. Plötzlich kollabiert der zweite Dieb in der Notfallaufnahme. - Am Bahnhof werden Zollbeamte von einem Mann auf einen Mietwagen aufmerksam gemacht, aus dessen Kofferraum wimmernde Geräusche dringen. Schnell entsteht der Verdacht, dass eine Person darin gefangen ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen