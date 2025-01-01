Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Pizza, Prank und Polizisten
45 Min.Ab 12
Eine Fußgängerin wird von einem Pizzaboten angefahren und schwer verletzt. Die Frau soll so schnell auf die Straße gerannt sein, dass der Unfall nicht mehr zu verhindern war. Als plötzlich die Rede von einem Axt-Mörder im nahen Park ist, herrscht bei den Spezialisten höchste Alarmbereitschaft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1