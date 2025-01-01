Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pizza, Prank und Polizisten

SAT.1Staffel 2Folge 57
45 Min.Ab 12

Eine Fußgängerin wird von einem Pizzaboten angefahren und schwer verletzt. Die Frau soll so schnell auf die Straße gerannt sein, dass der Unfall nicht mehr zu verhindern war. Als plötzlich die Rede von einem Axt-Mörder im nahen Park ist, herrscht bei den Spezialisten höchste Alarmbereitschaft.

