Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Geheimnis im Nebel
44 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Die Spezialisten werden zu einer Tankstelle gerufen, aus der Rauchschwaden aufsteigen. Zunächst sieht alles nach einem Einbruch aus. Als dann jedoch auch noch ein Molotow-Cocktail ins Spiel kommt, müssen die Spezialisten alles geben, um eine Eskalation der brenzligen Situation zu verhindern.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1